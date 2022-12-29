Экс-президент США Трамп: ФБР скрывало сведения о сыне Байдена перед выборами 2020 года

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральное бюро расследований, ведущее расследование пропажи ноутбука Хантера Байдена — сына действующего главы государства Джо Байдена, — перед выборами 2020 года скрывало «неудобную» информацию по делу. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп обвинил ФБР в сокрытии неудобных сведений о сыне Байдена и подчеркнул, что ведомство направляло большое количество запросов цензуры, чтобы оставить конфиденциальными все негативные данные перед президентскими выборами 2020 года.

«Иными словами, те же самые люди, которые "расследовали его", следили за тем, чтобы он не получил никакой дурной славы – "только хорошую, пожалуйста"», — подчеркнул экс-президент.

Политик назвал сложившуюся ситуацию позором и отметил, что за манипуляции осуществляют те же люди, которые обвиняли его в причастности к махинациям на выборах и штурму Капитолия.

Ранее американский предприниматель Илон Маск уличил экс-руководство Twitter в сокрытии скандала вокруг Хантера Байдена. По его данным, для этого использовали инструменты для борьбы с распространением детской порнографии.