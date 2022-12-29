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02:10, 29 декабря 2022Мир

Трамп обвинил ФБР в сокрытии неудобных сведений о сыне Байдена

Экс-президент США Трамп: ФБР скрывало сведения о сыне Байдена перед выборами 2020 года
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральное бюро расследований, ведущее расследование пропажи ноутбука Хантера Байдена — сына действующего главы государства Джо Байдена, — перед выборами 2020 года скрывало «неудобную» информацию по делу. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп обвинил ФБР в сокрытии неудобных сведений о сыне Байдена и подчеркнул, что ведомство направляло большое количество запросов цензуры, чтобы оставить конфиденциальными все негативные данные перед президентскими выборами 2020 года.

«Иными словами, те же самые люди, которые "расследовали его", следили за тем, чтобы он не получил никакой дурной славы – "только хорошую, пожалуйста"», — подчеркнул экс-президент.

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Марина Совина
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