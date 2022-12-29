Девушка ввела филлеры в подбородок и показала новую внешность

Блогерша Анна Пол ввела филлеры в подбородок и удивила подписчиков результатом

Блогерша Анна Пол изменила внешность с помощью филлеров и удивила подписчиков результатом. Соответствующей публикацией она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает шесть миллионов подписчиков.

Так, в начале видео юзерша с никнеймом anna..paull показала себя до проведения процедуры. На одном из снимков видно, что у девушки пухлые щеки. «Посмотрите, как выглядел мой подбородок, он был очень маленьким», — рассказала она.

После этого Пол показала фото после введения филлеров. На размещенном кадре она предстала перед зрителями с лицом овальной формы и несколькими синяками на нем, длинным зауженным подбородком и увеличенными губами. По словам инфлюэнсерши, она регулярно вводит филлеры в скулы и нос, чтобы выглядеть более привлекательно. «Я честно признаюсь вам, что хожу к косметологу, и моя новая внешность отличается от прежнего», — заявила девушка.

Видео стало вирусным и набрало более восьми миллионов просмотров. Подписчики оценили поступок блогерши, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ваша честность очень важна для нас», «Спасибо, что искренне рассказали о своих изменениях», «Лучше бы все инфлюэнсеры были такими честными», — высказались они.

В октябре женщина сделала косметологическую процедуру, введя филлеры под глаза, и визуально помолодела на 10 лет. Так, Элис рассказала, что прибегла к коррекции носослезной борозды (процедура, которая проводится посредством введения инъекций на основе гиалуроновой кислоты под глаза — прим. «Ленты.ру»).

