NOAA Fisheries: рыбу стошнило съеденным осьминогом на палубе рыболовного судна

Пойманную рыбаками рыбу стошнило осьминогом на глазах у рыбаков на борту рыболовного судна в заливе Мэн, США. Об этом сообщает NOAA Fisheries.

Капитан коммерческого рыболовного судна Tenatious II Эрик Хесс увидел, как крупного белого морского налима стошнило на палубе. Рыбаки думали, что налим съел палтуса, но из рыбы вышел маленький осьминог.

Длина осьминога составила около 30 сантиметров. Хесс подобрал съеденного рыбой осьминога при помощи рыболовного крючка, чтобы не прикасаться к нему пальцами. «Мы идентифицировали его как светящий осьминог — небольшой обитающий на глубине вид», — рассказал он.

Найти такого осьминога было мечтой Хесса, но эта мечта сбылась необычным образом. Рыбаки не рассказали, как поступили с погибшим осьминогом. Хесс и команда его судна занимались исследованием рыбных ресурсов. Они собирали информацию о том, какие виды обитают на дне океана.

Светящиеся осьминоги — небольшой вид, размер которого не превышает 45 сантиметров. Они обладают биолюминисценцией — способностью светиться в темноте. Такие осьминоги обитают на большой глубине на северо-западе Атлантического океана.

Ранее сообщалось, что змеелов в индийском штате Тамилнад поймал кобру, которую у него на глазах стошнило другой коброй. Длина мертвой змеи составляла около метра.