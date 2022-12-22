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18:38, 22 декабря 2022Из жизни

Кобру стошнило другой коброй на глазах у змеелова

Times of India: кобра съела другую кобру и выплюнула ее на глазах у змеелова

Кадр: @Parveen Kaswan

Змеелов в индийском штате Тамилнад поймал кобру, которую у него на глазах стошнило другой коброй. Об этом сообщает Times of India.

Фермерша по имени Кавита увидела, как в ее дом одна за другой заползают две змеи, и вызвала специалиста по отлову рептилий. Змеелов В Сельвам, который известен как Челлаа, предположил, что взрослая кобра погналась за молодой змеей. В попытке спастись последняя заползла в помещение, где индианка хранила неиспользуемые вещи.

Дети Кавиты помогли Челле разыскать змею, указав на трещину в стене. Когда из трещины донеслись шипящие звуки, Челлаа при помощи серпа проделал в стене отверстие и нашел полутораметровую кобру. Его попытки найти вторую рептилию не увенчались успехом. Когда он выпустил кобру, она выплюнула другую змею, которую успела съесть. Длина мертвой змеи составляла около метра. К этому моменту жертва крупной кобры была мертва. Мужчина посадил выжившую рептилию в кувшин и выпустил в ближайшем лесу.

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«Как правило, королевские кобры охотятся на других змей, включая своих сородичей. Такое происходит, если они превосходят свою добычу в размерах. Королевские кобры питаются только змеями», — рассказал змеелов.

Ранее сообщалось, что жадная кобра в индийском городе Хошангабад, штат Мадхья-Прадеш, попыталась целиком проглотить другую змею и потерпела неудачу. Рептилии пришлось извергнуть свой обед, так как она съела слишком много и не смогла переварить большую добычу.

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Алиса Дмитриева
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