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Слишком много съевшую кобру стошнило целой змеей

Metro: кобра попыталась проглотить слишком большую змею и потерпела неудачу

Жадная кобра в индийском городе Хошангабад, штат Мадхья-Прадеш, попыталась целиком проглотить другую змею и потерпела неудачу. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание Metro.

На записи видно, как мужчина держит рептилию за хвост, в то время как ее тошнит целой змеей, которую она проглотила за несколько часов до этого. Рептилии пришлось извергнуть свой обед, так как она съела слишком много и не смогла переварить большую добычу.

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Хотя многие виды змей способны поедать превосходящую их в размерах добычу, они редко проглатывают крупных змей.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Банки, штат Одиша (Орисса), огромную кобру стошнило живой гадюкой. Змеелов поймал рептилий и выпустил их в естественную среду обитания.

Алиса Дмитриева
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