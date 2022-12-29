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03:03, 29 декабря 2022Экономика

Французы испугались последствий ответа Путина на введение потолка цен на нефть

Читатели Le Figaro считают, что Европа продолжит покупать нефть из РФ, но очень дорого
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Читатели французского издания Le Figaro испугались последствий, которые наступят в Европе после ответа президента России Владимира Путина на введение потолка цен на российскую нефть. Они отметили в Twitter, что Европа продолжит покупать топливо, но через третьи страны, это будет очень дорого.

«Разденем Поля, чтобы одеть Жака, купим российскую нефть через Индию и Саудовскую Аравию. Это игра с нулевой суммой», — написал пользователь @RogerSalengro9.

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Комментатор @democracquoi напомнил, что половина дизельного топлива импортируется из России, поэтому после отказа Москвы от поставок начнется рост цен и усугубление инфляции. «Февраль станет катастрофой благодаря нашим экономическим гениям», — считает он.

Читатели BFM в Twitter придерживаются аналогичной позиции, они также полагают, что Европе придется закупать нефть втридорога. «Это ничего не меняет, нефть будет продаваться в другие страны, которые перепродадут его нам дороже», — заявил @delaunay20.

«Нам будет очень больно! Вам понравилась инфляция 2022 года? Вам понравится то, что будет в 2023 году!» — выразил мнение @fredbaste. «А вы думали, что он (Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») будет заниматься благотворительностью для НАТО?» — добавил @suisse_garde.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на установление западными странами потолка цен на нефть. Мера вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года. Согласно документу, Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах прописывается предельная цена топлива.

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Марина Совина
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