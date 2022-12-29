Любительницу фитнеса высмеяли в сети из-за внешнего вида во время тренировки

TikTok-блогершу Розу Эспарзу высмеяли в сети из-за ее макияжа во время тренировки

Блогерша Роза Эспарза показала внешний вид во время тренировки, и пользователи сети высмеяли ее из-за макияжа. Соответствующее видео появилось в TikTok.

На размещенных кадрах девушка позировала в спортивном зале в темно-зеленом костюме, который состоял из брюк и кроп-топа с глубоким декольте. Кроме того, любительница фитнеса распустила длинные локоны, а также выровняла тон кожи и подчеркнула глаза, губы и брови с помощью косметики.

«Милые спортивные костюмы, эффектный макияж, работа до отказа — крутые тренировки», заявила она.

Зрители сочли наряд и макияж блогерши неуместным, о чем сообщили в комментариях. «Девушка пришла с вечеринки», «Когда у тебя спортзал в шесть, а клуб в семь [часов]», «Просто пытаешься привлечь внимание», — написали юзеры.

Ранее в декабре бодибилдершу Ханну Асану из США раскритиковали в спортзале за чересчур откровенный наряд. На размещенных кадрах девушка предстала во время тренировки в белом кроп-топе, который обнажал ее спину, и в коротких шортах с принтом в технике тай-дай.