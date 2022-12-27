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20:34, 27 декабря 2022Ценности

Бодибилдершу раскритиковали в спортзале за чересчур откровенный наряд

Бодибилдершу Ханну Асану раскритиковали в спортзале из-за коротких шортов и топа

Кадр: @hannahasanah

Бодибилдершу Ханну Асану из США раскритиковали в спортзале за чересчур откровенный наряд. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала во время тренировки в белом кроп-топе, который обнажал ее спину, и в коротких шортах с принтом в технике тай-дай. Культуристка повернулась спиной к камере и стала выполнять приседания с отягощением. При этом в подписи она указала, что другие посетители фитнес-клуба обругали ее из-за неуместной, по их мнению, одежды. «Я такая, какая есть. Позвольте мне жить своей жизнью», — заявила блогерша.

Кадр: @hannahasanah

Ролик набрал 10 миллионов просмотров. Зрители поддержали девушку в комментариях. «Спортивная одежда была создана для того, чтобы подчеркивать фигуру. Не знаю, почему все ведут себя так, будто это неправда», «Почему люди жалуются? Просто красивая женщина тренируется», «Ты выглядишь потрясающе! Откуда эти шорты? Они такие милые!» — отметили пользователи сети.

Ранее в декабре блогерша Дженни Бонавита получила выговор за неуместный наряд на работе. Пользовательница сети с никнеймом scooterkween рассказала, что 50-летний сотрудник отдела кадров сделал ей замечание по поводу внешнего вида.

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Карина Черных
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