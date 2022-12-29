Названы «кукловоды» украинских хакеров

Хакеры RaHDit заявили, что Россия противостоит в киберпространстве всем странам НАТО

Российские хакеры из группы RaHDit («Злые русские хакеры») назвали «кукловодов» украинских хакеров, отметив, что Россия вынуждена противостоять в киберпространстве не только Киеву, но и всем странам НАТО, сообщает РИА Новости.

«Мы получили данные о специалистах по кибербезопасности, хакерах из стран НАТО, которые обучали в том числе украинских военных, украинских специалистов, и можно сказать так, что, по большому счету, это кукловоды», — заявил один из хакеров RaHDit.

По его словам, Запад специально создает видимость того, что Украина сама противостоит России в киберпространстве, однако на самом деле за этим стоят люди, которые направляют украинских хакеров. Он добавил, что специалисты НАТО долго обучали их в киберцентрах, из которых в настоящее время происходит координация и руководство.

Ранее RaHDit опубликовала на портале «Немезида» данные более 70 украинских солдат и офицеров «кибервойск». По их информации, опубликованные данные принадлежат профессиональным взломщикам Министерства обороны Украины, представителям Нацгвардии, учебных заведений, готовящих защитников информации, и даже Службы безопасности Украины (СБУ).