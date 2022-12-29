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10:07, 29 декабря 2022Силовые структуры

Российский уголовник пойдет под суд за изнасилование спящей школьницы

На Камчатке 36-летний уголовник-педофил пойдет под суд за изнасилование школьницы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Петропавловске-Камчатский 36-летний российский уголовник пойдет под суд за изнасилование школьницы, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в июне обвиняемый находился в квартире у своей знакомой. Воспользовавшись тем, что ее 14-летняя дочь спит, он пробрался к ней в комнату и совершил изнасилование жертвы. СКР возбудил дело по статье 131 («Изнасилование несовершеннолетней») Уголовного кодекса РФ.

По уголовному делу следователями собрана достаточная доказательная база, в связи с чем оно передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

10 ноября сообщалось, что в Коми педофила-рецидивиста осудили на 17 лет за развращение девяти девочек-подростков.

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Владимир Седов
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