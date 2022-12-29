Госдума обсудит новое повышение МРОТ в январе

ГД запланировала рассмотрение законопроекта о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей 18 января

Госдума запланировала на 18 января обсуждение нового повышения минимального размеры оплаты труда (МРОТ), следует из календаря рассмотрения вопросов в первый месяц 2023 года. Согласно законопроекту, размещенному в думской базе, его предлагается повысить до 20 тысяч.

На следующий день — 19 января — должно состояться рассмотрение проекта о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей для родителей школьников к учебному году. Оба документа внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, первый — в августе 2021 года, второй — в апреле 2021 года. Проект о выплатах к началу учебного года не был поддержан правительством — в документе не увидели конкретизации условий ее получения гражданами.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 января 2023 года в России повысятся минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум, что приведет к росту социальных пособий. Кроме того, он обратил внимание на введение новых универсальных выплат на детей.

МРОТ с 2023 года вырастет на 6,3 процента, до 16 242 рублей. Прожиточный минимум увеличится на 3,3 процента, до 14 375 рублей. Его величина установлена исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей) и 2024 года (15 049 рублей).