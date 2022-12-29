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09:02, 29 декабря 2022Ценности

Тренер показала раздутый после рождественских праздников живот

Тренер Молли Ава показала раздутый после рождественской еды живот и восхитила подписчиков

Фото: @mollyavafit

Фитнес-блогерша Молли Ава показала раздутый после празднования Рождества живот. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Тренер разместила коллаж, состоящий из двух фото. Так, на первом кадре она предстала перед зрителями в черных лосинах, укороченном топе и со втянутым животом. На втором — пользовательница запечатлена в той же одежде, но в расслабленной позе. «Мой живот раздут от рождественской еды и алкоголя. Я чертовски счастлива», — подписала инфлюэнсерша публикацию и отметила, что не стоит сравнивать себя с другими людьми в соцсетях.

Подписчики восхитились честностью Авы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Мне было это нужно. Спасибо большое», «Красиво», «Спасибо за ваш удивительный контент», «Я посмотрела на себя в зеркало после Рождества и рассмеялась», — высказывались они.

Ранее фитнес-тренер Эмма Эйпелл, известная в соцсетях под никнеймом Live Well with Apell, поделилась мнением об отказе от диеты и физической нагрузки на время рождественских праздников. По словам эксперта, временные нарушения в спортивном режиме не оказывают вредного действия на организм. «Я не хочу, чтобы вы чувствовали давление из-за тренировок и питания. Все, что вам нужно, — это расслабиться и насладиться праздниками, чтобы о них остались приятные воспоминания», — заявила она.

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Мария Винар
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