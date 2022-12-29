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18:38, 29 декабря 2022Россия

Кадыров ответил на вопрос об участии в выборах президента России в 2024 году

Кадыров заявил, что не будет участвовать в выборах президента России в 2024 году

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил во время прямой линии, что не будет участвовать в выборах президента России в 2024 году. Трансляция ведется в Rutube-канале RT.

Отвечая на вопрос о слухах о его возможном выдвижении на пост президента России, Кадыров подчеркнул, что имеет на это полное право. «Другим можно, чеченцам нельзя? Можно нам, но я этого никогда не буду делать», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще не принял решение о том, будет ли участвовать в выборах главы государства в 2024 году. В свою очередь, в 2021 году Путин объяснил, что само наличие у него права избираться на новый срок, которое он получил после внесения поправок в Конституцию в 2020 году, стабилизирует ситуацию в стране.

Следующие выборы президента России должны пройти в марте 2024 года. Совет Федерации должен принять решение об их назначении не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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Константин Лысяков
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