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10:25, 29 декабря 2022Россия

В Совфеде раскритиковали идею конфискации имущества уехавших россиян

Сенатор Клишас назвал неконституционной идею конфискации имущества уехавших россиян

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Совете Федерации раскритиковали идею конфискации имущества покинувших страну после начала специальной военной операции (СВО) россиян. Так сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале назвал идею коллеги по верхней палате парламента Сергей Цекова неконституционной и эпатажной.

Клишас отметил, что подобные предложения являются нереализуемыми.

«У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», — заявил сенатор.

Ранее Сергей Цеков заявил, что «либералы и предатели должны лишиться в России всего». Конфискованное имущество он предложил передать на нужды СВО. Сам сенатор Клишас заявлял, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, покинувших Россию после начала мобилизации.

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Марк Леонов
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