Правительство России продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

В России продлили действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, сообщается в Telegram-канале правительства.

Отмечается, что льготная ипотека будет доступна по ставке до восьми процентов, причем заем можно получить как на покупку жилья в новостройке, так и на строительство дома или приобретение земельного участка.

Ставка по семейной ипотеке сохранится на уровне шести процентов. «Такую ипотеку смогут взять семьи с двумя детьми до 18 лет. Раньше участвовать в программе могли лишь те семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года», — сказано в сообщении.

Максимальный размер кредита по льготным ипотечным программам в Москве и Санкт Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей, а для остальных регионов — 6 миллионов. Уточняется, что максимальный размер займа может составлять 30 и 15 миллионов соответственно, при этом 12 миллионов и 6 миллионов будут субсидированы государством.

Ранее о продлении программы льготной ипотеки заявил президент России Владимир Путин. При этом глава государства подчеркнул, что в стране приступят к постепенному сворачиванию этой программы.