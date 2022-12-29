Лев укусил попытавшегося погладить его в зоопарке мужчину

NDTV: в Индии лев вцепился в руку мужчины, попытавшегося погладить его в зоопарке

В индийском зоопарке лев укусил мужчину, просунувшего руку в клетку в попытке его погладить. Об этом сообщает NDTV.

Группа мужчин подошла к вольеру со львами, и один из посетителей начал гладить хищника по спине. Лев не сопротивлялся, поэтому еще один мужчина попытался дотронуться до головы второго хищника. Внезапно лев набросился на мужчину и вцепился в его руку.

Происшедшее попало на видео. На кадрах видно, как посетитель зоопарка кричит от боли и выдергивает руку из пасти льва. Хищник начинает рычать, и мужчины в панике отходят от вольера.

Ролик набрал более 50 тысяч просмотров в сети. Многие пользователи упрекнули мужчину за то, что он потревожил животное. «Это не домашняя кошка. Придурок», — гласит один из комментариев. Некоторые люди написали, что мужчина заслужил подобное наказание. По словам пользователей, это напоминание о том, как опасно близко подходить к диким животным.

Ранее сообщалось, что житель Австралии наступил в лужу и попал в пасть гребнистого крокодила. Мужчина получил шесть ран возле колена, пока пытался отбиться от рептилии.