Российские силовики обнаружили в ЛНР схрон украинских диверсантов

В ЛНР обнаружили украинский схрон со взрывчаткой и российской военной формой

В Луганской народной республике (ЛНР) российские силовики обнаружили схрон украинских диверсантов. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, тайник был обнаружен в переоборудованном под нужды украинской террористической организации частном доме. В схроне находилась взрывчатка и несколько комплектов формы российских военных. Силовики полагают, что военная форма была нужна диверсантам для проникновения на различные объекты.

По версии правоохранителей, взрывчатку хранили для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре населенных пунктов ЛНР в ходе новогодних праздников.

21 декабря сообщалось, что в заброшенном доме под Херсоном полиция и Росгвардия обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.