Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:45, 29 декабря 2022Силовые структуры

Российские силовики обнаружили в ЛНР схрон украинских диверсантов

В ЛНР обнаружили украинский схрон со взрывчаткой и российской военной формой

Фото: Maksim Levin / Reuters

В Луганской народной республике (ЛНР) российские силовики обнаружили схрон украинских диверсантов. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, тайник был обнаружен в переоборудованном под нужды украинской террористической организации частном доме. В схроне находилась взрывчатка и несколько комплектов формы российских военных. Силовики полагают, что военная форма была нужна диверсантам для проникновения на различные объекты.

По версии правоохранителей, взрывчатку хранили для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре населенных пунктов ЛНР в ходе новогодних праздников.

21 декабря сообщалось, что в заброшенном доме под Херсоном полиция и Росгвардия обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Киев заявил о готовности провести расследование инцидента с ракетой в Белоруссии
Путин оценил историческое наследие композитора Артемьева
Молодая жена Петросяна раскрыла секрет счастливой жизни
В Белоруссии инцидент с ракетой назвали провокацией со стороны Украины
Хоркина высказалась о зарплатах футболистов и хоккеистов
Мужчина с откушенной аллигатором рукой три дня прятался в болоте и выжил
«Роскосмос» рассказал о сотрудничестве с Китаем
Подсчитано число отжиманий Кадырова в конце его пресс-конференции
Неизвестный с гранатой попытался ограбить ломбард в Петербурге
Жена Федука «экологично» украсила дом к Новому году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.