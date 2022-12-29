Больница по ошибке сообщила пациентам о раке вместо поздравлений с Рождеством

Пациенты британской больницы получили сообщения о раке вместо поздравлений с Рождеством

Пациенты больницы вблизи города Донкастер, Великобритания, вместо поздравлений с Рождеством получили от больницы сообщения, в которых было сказано, что они больны раком легких. Об этом сообщает The Sun.

Сотни людей, которые были зарегистрированы в больнице Аскерн Медикал Практис, по ошибке получили сообщения с диагнозом. В нем говорилось: «Диагноз — агрессивный рак легких с метастазами».

В числе этих пациентов был и 57-летний Крис Рид из деревни Нортон, графство Южный Йоркшир, который ожидал результата анализа на рак легких. Мужчина рассказал, что его возлюбленная расплакалась при виде данного сообщения. Он попытался дозвониться в больницу, но линия постоянно была занята.

Британец сам приехал к врачу и узнал, что сообщение было отправлено по ошибке, а результат его анализов — отрицательный. «Всего за час они перешли от "У вас рак легких" к "Счастливого Рождества". Невероятно», — возмутился он.

Позднее больница разослала разъяренным и испуганным пациентам сообщение с извинениями и поздравлениями с Рождеством.

Ранее сообщалось, что больница Остин в Мельбурне, втором по населенности городе Австралии, случайно разослала 200 сообщений о смерти своих пациентов их семейным врачам. В действительности пациенты не умерли, а были выписаны из больницы, но сотрудница клиники, отвечающая за рассылку уведомлений, положила документы не в ту папку.