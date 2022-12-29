Среда обитания
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20:22, 29 декабря 2022Среда обитания

Найден способ помочь людям заботиться о планете

Пищу предложили помечать по степени вреда природе, чтобы помочь людям заботиться о планете

Фото: nrd / Unsplash

Маркировка пищи по степени вреда, который она наносит планете, может помочь людям заботиться о планете. Такой способ нашли эффективным ученые из США, пишет The Guardian.

Участникам исследования показывали меню в ресторане быстрого питания и предлагали выбрать блюдо, которое они хотели бы заказать на ужин. Людей разделили на три группы. В перечне еды у одной группы куриные, рыбные и вегетарианские блюда были помечены зеленой этикеткой, на которой говорилось о низком уровне воздействия на климат. В меню другой группы красной этикеткой пометили блюда из красного мяса и предупредили об их сильном вреде для природы. Также была контрольная группа, которой необходимо было максимально быстро выбирать еду, на которой не указаны этикетки.

В результате участники группы с красными этикетками в меню на 23,5 процента чаще выбирали безвредную для природы пищу, чем люди из контрольной группы. Американцы, в чьих меню присутствовали только зеленые пометки, в стремлении спасти планету опередили участников контрольной группы на 9,9 процента. Так, исследователи выяснили, что предупреждение людей о вреде конкретных продуктов для планеты работает эффективнее, чем заявление об экологичности чего-либо.

Ранее в Credit Suisse отказ от употребления мяса назвали одним из главных способов спасти человечество от глобальной катастрофы. Эксперты предложили изменить и другие опасные для планеты привычки, такие как частые авиаперелеты, долгое мытье и просмотр телевизора.

Нина Ташевская
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