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07:49, 29 декабря 2022Россия

В ЛНР заявили о наращивании сил и укреплении позиций ВСУ под Северском

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о наращивании сил и укреплении позиций ВСУ под Северском

Фото: Ashley Chan/ Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают силы и укрепляют свои позиции под Северском Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, разведка зафиксировала передвижение дополнительной батареи из трех 155-миллиметровых гаубиц M777 вблизи населенного пункта.

Марочко также сообщил о проведении инженерных работ по оборудованию позиций западнее Северска, там происходит установка на них новых огневых средств и бронетехники.

Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский выразил мнение, что Вооруженные силы Украины могут иметь некие «скрытые» военные резервы и ждать определенной фазы боевых действий, чтобы их задействовать.

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Марина Совина
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