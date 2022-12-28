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15:36, 28 декабря 2022Россия

Комбат ДНР высказался о скрытых военных резервах ВСУ

Комбат ДНР Ходаковский: скрытая группировка ВСУ находится в резерве и ждет своего времени

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут иметь некие «скрытые» военные резервы и ждать определенной фазы боевых действий, чтобы их задействовать. Об этом он высказался в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Собеседник ведущего назвал поводом для беспокойства тот факт, что украинская армия на данный момент отправляет на передовую «тех, кого им не особо жалко», чтобы сдержать российское наступление.

«А на самом деле — вот та группировка, которая предназначалась Херсону и на другие направления, она же где-то находится в резерве и ждет какого-то часа и времени. (...) То, что у них сохранился какой-то резерв, и то, что они сейчас его не перемалывают — это факт», — высказался комбат.

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Ходаковский подчеркнул, что в связи с этим Вооруженным силам России ни в коем случае нельзя терять осторожность и бдительность.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ стягивают новые резервы против бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Также стало известно, что в ближайший месяц в бои против частной военной компании «Вагнер» могут бросить новый отряд иностранных наемников и бойцов из украинского спецназа «Ягуар».

12 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что первоочередной задачей украинской армии является удержание занятых рубежей. Второй задачей он назвал создание резервов. По его словам, украинской армии не хватает техники. С нынешними ресурсами, отметил он, Киев не сможет провести новую большую операцию, но при этом работа над ней идет.

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Варвара Кошечкина
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