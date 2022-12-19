Военкор рассказал о стягивании новых сил ВСУ к Артемовску

Военкор Поддубный: ВСУ стягивают новые силы против бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают новые резервы против бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают биться в Опытном, под Клещиевкой, в районе Подгорного и на юго-востоке Артемовска. Вместе с тем ВСУ стягивают к Артемовску новые силы — мобилизованных и пограничников.

Также стало известно, что в ближайший месяц в бои против «Вагнера» могут бросить новый отряд иностранных наемников и бойцов из украинского спецназа «Ягуар», добавил военкор.

17 декабря сообщалось, что элитный украинский 214-й батальон OPFOR несет потери под Артемовском. В него, как уточнялось, набирали самых подготовленных солдат, главной задачей подразделения была имитация действий противника во время учений.

Ранее военный корреспондент Евгений Линин рассказал, что украинские солдаты измотаны постоянными боевыми действиями. В боях под Артемовском ВСУ используют иностранных наемников, но даже их боеспособность сильно подорвана из-за непрерывного участия в боевых действиях и связанных с этим потерь, указал военкор.