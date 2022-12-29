Журналист Мерфи рассказал, что пожары в России были диверсиями ЦРУ и западных шпионов

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использует шпионов европейских стран — членов НАТО для попыток саботажа на территории России, об этом американский журналист Джек Мерфи сообщил на своем официальном сайте.

Он сослался на данные трех бывших сотрудников разведки и двух бывших американских военных чиновников. «Кампания, которая планировалась годами, стала причиной многих необъяснимых взрывов и других происшествий», — подчеркнул журналист.

По данным Мерфи, американская разведка не участвует в провокациях и не работает напрямую, ЦРУ только координирует и контролирует акции. Европейские спецагенты могут выбирать место и время диверсий, так как именно они «берут на себя все риски», добавил эксперт.

«В кампании участвуют давние спящие ячейки, которые союзная разведывательная служба задействовала, чтобы воспрепятствовать "вторжению" Москвы на Украину, ведя тайную войну в тылу России», — пишет Мерфи. Также он уточнил, что крупные пожары в регионах России были диверсиями ЦРУ и западных шпионов.

Ранее стало известно, что ЦРУ курирует подготовку на территории США элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки.