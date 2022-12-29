В МИД назвали российских миротворцев гарантом безопасности в Карабахе

В МИД России заявили, что миротворческий контингент в Карабахе заслуживает высокой оценки

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе заслуживает высокой оценки и является гарантом безопасности региона. Об этом сообщается в заявлении об основных внешнеполитических итогах 2022 года, опубликованном на сайте МИД России.

«Высокой оценки заслужили действия российских миротворцев, которые остаются гарантом безопасности в регионе», — сказано в заявлении. Уточняется, что Москва содействовала нормализации отношений между Баку и Ереваном и согласованию мирного договора. Также российская сторона помогала в разблокировании транспортных коммуникаций, делимитации границы и решении гуманитарных проблем.

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала неприемлемым осуждение миротворческого контингента в Карабахе. Она отметила, что Москва делает все возможное для урегулирования ситуации в регионе. 29 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с призывом в адрес России инициировать обсуждение обстановки в Нагорном Карабахе в Совете Безопасности ООН.

До этого политик раскритиковал деятельность российских миротворческих сил в регионе. По его словам, они не выполняют свои функции по контролю Лачинского коридора, который перекрыт уже более 20 дней.