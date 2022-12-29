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09:25, 29 декабря 2022Россия

Шойгу высказался о проблемах при проведении частичной мобилизации

Шойгу заявил, что при проведении частичной мобилизации проблемы решили оперативно

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Большую часть проблем, возникших при проведении частичной мобилизации, удалось решить оперативно. Об этом 29 декабря заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит ТАСС.

«Нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать», — рассказал министр на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО).

Он добавил, что членам координационной группы необходимо работать на результат, подчеркнув, что такая работа требует ежедневного внимания.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Варвара Родикова
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