Фронтмен Modest Mouse рассказал о лечении барабанщика группы от рака

Фронтмен Modest Mouse рассказал, что барабанщик группы Грин проходит курс химиотерапии

Фронтмен музыкальной группы Modest Mouse Айзек Брок рассказал, как протекает лечение барабанщика коллектива Джеремайи Грина от рака четвертой стадии. Об этом сообщает CNN.

Артист отметил, что Грин начал прохождение курса химиотерапии, однако не уточнил, какой именно вид рака диагностирован у барабанщика группы. «Кажется, все идет гладко и приносит положительные результаты», — отметил Брок.

Коллега Грина диджей Марко Грин добавил, что у музыканта хороший прогноз, а также рассказал, что лечащий врач артиста является поклонником группы.

Ранее стало известно, что американскому музыканту и барабанщику группы Modest Mouse Джеремайю Грину диагностировали рак четвертой стадии. Музыкальный коллектив отменил запланированные концерты в связи с заболеванием артиста.