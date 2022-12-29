Таксист протаранил коляску с четырехлетней девочкой на переходе в Москве

В Москве таксист сбил на пешеходном переходе коляску с четырехлетней девочкой

Таксист протаранил коляску с четырехлетней девочкой на пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, 28 декабря девочка находилась на прогулке вместе с матерью. Они перешли дорогу в районе дома №18 на Алтуфьевском шоссе, когда выяснилось, что ребенок уронил на зебру игрушку. Россиянка с коляской вернулась за потерей на переход, где уже горел красный сигнал светофора. В этот момент со стороны улицы Хачатуряна выехал 43-летний таксист на Volkswagen Polo, который сбил девочку.

По информации издания, пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением. В настоящее время она находится в одной из столичных больниц.

Кроме того, стало известно, что таксист, имеющий 22-летний стаж вождения, в 2022 году дважды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее на Лиговском проспекте в центре Петербурга таксист задавил женщину, лежавшую на пешеходном переходе с раздвинутыми ногами. Момент происшествия попал на видео. 29-летняя россиянка от полученных травм скончалась на месте.