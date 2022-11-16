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13:45, 16 ноября 2022Россия

В Петербурге таксист задавил лежавшую на переходе женщину и попал на видео

В центре Петербурга таксист задавил женщину, лежавшую на переходе с раздвинутыми ногами

На Лиговском проспекте в центре Петербурга таксист задавил женщину, лежавшую на пешеходном переходе с раздвинутыми ногами. Происшествие попало на видео, кадры опубликовало издание «Фонтанка».

На появившемся ролике видно, как женщина лежит на пешеходном переходе и разводит ноги в стороны. Некоторые автомобилисты, видя ситуацию, останавливаются. В этот момент таксист на полной скорости совершает наезд на петербурженку.

Позже выяснилось, что 29-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Кроме того, удалось установить, что в момент происшествия она была пьяна.

Сотрудники полиции разбираются в других обстоятельствах происшествия.

Ранее в Свердловской области таксист насмерть сбил ребенка и уехал из города «гулять и думать». Позже мужчину нашли и задержали.

Анна Щербакова
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