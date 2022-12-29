В Москве задержали участников новогоднего корпоратива

В Москве задержали более десяти человек после потасовки на новогоднем корпоративе

В ходе новогоднего корпоратива на юге Москвы произошла драка между празднующими. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства утверждает, что изначально произошел конфликт между двумя гражданами, переросший в потасовку. В полицию для опроса доставили более десяти человек.

Пострадавших нет. На одного гражданина составили административный материал о мелком хулиганстве.

О схожем случае сообщалось в 2019 году. Тогда массовая драка произошла в ресторане в Ростове-на-Дону. Тогда сотрудники сразу нескольких компаний отмечали в заведении новогодний корпоратив, и какой-то момент между посетителями ресторана возник конфликт. Всего в драке принимали участие примерно десять человек.