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17:06, 29 декабря 2022Мир

Нидерланды перестанут давать убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам

Нидерланды перестанут давать убежище россиянам, уклоняющимся от мобилизации без повестки
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters

Нидерланды перестанут автоматически предоставлять убежище гражданам России, которые уклоняются от мобилизации. Теперь получить убежище смогут уже призванные на службу россияне, пишет NL Times со ссылкой на комментарий статс-секретаря министерства безопасности и юстиции королевства Эрика ван дер Бурга.

Получившие повестки пока могут оставаться на территории страны. Министерство заявило, что ему все еще нужна «более достоверная информация о том, в какой степени призывники в России были насильственно задействованы в войне на Украине», заявили в Нидерландах.

Ван ден Бург также считает, что россиянам больше не нужно бояться призыва, поскольку «министр обороны России объявил о завершении мобилизации и дал указание воинским частям с 31 октября прекратить мобилизационные работы». Президент России Владимир Путин действительно сообщал, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен, однако официальной информации о том, будет ли проводиться вторая волна мобилизации, пока нет.

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Виктория Кондратьева
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