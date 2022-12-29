Нидерланды перестанут давать убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам

Нидерланды перестанут давать убежище россиянам, уклоняющимся от мобилизации без повестки

Нидерланды перестанут автоматически предоставлять убежище гражданам России, которые уклоняются от мобилизации. Теперь получить убежище смогут уже призванные на службу россияне, пишет NL Times со ссылкой на комментарий статс-секретаря министерства безопасности и юстиции королевства Эрика ван дер Бурга.

Получившие повестки пока могут оставаться на территории страны. Министерство заявило, что ему все еще нужна «более достоверная информация о том, в какой степени призывники в России были насильственно задействованы в войне на Украине», заявили в Нидерландах.

Ван ден Бург также считает, что россиянам больше не нужно бояться призыва, поскольку «министр обороны России объявил о завершении мобилизации и дал указание воинским частям с 31 октября прекратить мобилизационные работы». Президент России Владимир Путин действительно сообщал, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен, однако официальной информации о том, будет ли проводиться вторая волна мобилизации, пока нет.