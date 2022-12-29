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20:55, 29 декабря 2022Среда обитания

Жена Федука «экологично» украсила дом к Новому году

Жена Федука и дочь известного ресторатора Александра Новикова украсила дом к Новому году

Кадр: @howtosasha

Жена российского рэпера Федука и дочь известного ресторатора Александра Новикова нарядила дом к Новому году. Результатом работы она поделилась с подписчиками в Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На записи, опубликованной Александрой Новиковой, можно увидеть, что в одной из комнат ее дома установили большую натуральную елку. Символ праздника украсили гирляндой, сушеными фруктами, а также игрушками в форме сердец, елок и листьев. Для того чтобы сымитировать сугроб под деревом, пространство под ним заполнили ватой. Кроме того, под елку положили подарочные пакеты. Возле символа праздника установили вазы и наполнили их растениями красных и зеленых цветов, а также сушеными фруктами.

Жена Федука отметила, что в этом году она стремилась украсить дом «экологично», и признала, что у нее это получилось. По словам Новиковой, подаренные ей игрушки, которыми она украсила елку, сделаны из переработанных пластиковых крышек.

В декабре солистка группы «А'Студио» Кети Топурия призналась, что наряжать дом к Новому году ей помогает команда декораторов, так как у нее не получается украшать помещение настолько красиво, насколько это могут сделать профессионалы. При этом она и ее дети помогают специалистам.

Полина Кислицына
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Жена Федука «экологично» украсила дом к Новому году
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