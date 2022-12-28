Солистка «А'Студио» рассказала об украшении дома к Новому году

Кети Топурия рассказала, что наряжать дом к Новому году ей помогает команда декораторов

Солистка группы «А'Студио» Кети Топурия призналась, что наряжать дом к Новому году ей помогает команда декораторов. Об этом она рассказала в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Звезда ответила на вопрос о том, любит ли она наряжать дом к празднику и делает ли она это сама или вместе с семьей. По словам певицы, ей с детства нравится украшать дом, однако сейчас она обращается к профессиональным декораторам. При этом она и ее дети помогают специалистам.

«Помню, как мы с семьей вместе наряжали елку. Сейчас тоже наряжаем, но уже при помощи команды декораторов — мастеров своего дела. У меня не получается украшать так красиво, как это делают они. Но, сохраняя традиции, мы с детьми помогаем команде», — поделилась Топурия.

В декабре стало известно о том, что жена певца Олега Газманова Марина украсила дом к Новому году. На записях, выложенных ею, можно увидеть, что в доме установили елку и нарядили ее белыми, розовыми, бордовыми и золотистыми шарами и шишками. Газманова отметила, что всегда украшает дом к празднику сама.