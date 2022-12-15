Жена Газманова украсила дом к Новому году

Жена певца Олега Газманова Марина украсила дом к Новому году

Жена певца Олега Газманова Марина украсила дом к Новому году. Результатом работы она поделилась с подписчиками в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На записях, выложенных женой музыканта, можно увидеть, что в доме установили елку. Газманова нарядила ее белыми, розовыми, бордовыми, золотистыми шарами различных форм, а также шишками. Под елкой она установила фигурки Деда Мороза и Снегурочки, а на столе в гостиной — вазу с искусственным растением розового оттенка и небольшими розово-золотыми шарами. Ограждения лестницы Газманова украсила еловыми ветками, гирляндами и красным дождиком.

Деревья, расположенные на улице, жена музыканта декорировала гирляндами, а также подсветила их светильниками зеленого цвета. Она отметила, что всегда украшает дом к Новому году сама.

В декабре стало известно о том, что украсила свой дом к Новому году и телеведущая Ольга Орлова. Лестницу, ведущую на второй этаж загородного дома звезды, декорировали еловыми ветками с разноцветными елочными шарами, колокольчиками и игрушками. Телеведущая также установила на первом этаже по меньшей мере три елки — две в холле и одну в гостиной.