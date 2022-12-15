Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:48, 15 декабря 2022Среда обитания

Жена Газманова украсила дом к Новому году

Жена певца Олега Газманова Марина украсила дом к Новому году

Скриншот: видео @marinagazmanova

Жена певца Олега Газманова Марина украсила дом к Новому году. Результатом работы она поделилась с подписчиками в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На записях, выложенных женой музыканта, можно увидеть, что в доме установили елку. Газманова нарядила ее белыми, розовыми, бордовыми, золотистыми шарами различных форм, а также шишками. Под елкой она установила фигурки Деда Мороза и Снегурочки, а на столе в гостиной — вазу с искусственным растением розового оттенка и небольшими розово-золотыми шарами. Ограждения лестницы Газманова украсила еловыми ветками, гирляндами и красным дождиком.

Деревья, расположенные на улице, жена музыканта декорировала гирляндами, а также подсветила их светильниками зеленого цвета. Она отметила, что всегда украшает дом к Новому году сама.

В декабре стало известно о том, что украсила свой дом к Новому году и телеведущая Ольга Орлова. Лестницу, ведущую на второй этаж загородного дома звезды, декорировали еловыми ветками с разноцветными елочными шарами, колокольчиками и игрушками. Телеведущая также установила на первом этаже по меньшей мере три елки — две в холле и одну в гостиной.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского назвали смешными призывы к переговорам с Россией
В России захотели ввести уголовную ответственность за кражу личных данных
Россия продала нефть Индии по цене ниже предельной
В США предрекли Украине проблемы в критический момент
Семейные россияне заявили о готовности к сюрпризам на Новый год
Украину предостерегли от наступления на Мелитополь
Стало известно о возможной отмене принятия ЕС девятого пакета санкций
Россияне массово захотели отдохнуть в одиночестве
Сборная Португалии по футболу уволила главного тренера
Главком украинских войск признал успех частичной мобилизации в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.