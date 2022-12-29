Мать троих детей в 54-летнем возрасте стала моделью OnlyFans по предложению сына

Мать троих детей рассказала, что стала моделью OnlyFans в 54 года по предложению сына

Мать троих детей Твигги Смит (Twiggy Smith) стала моделью OnlyFans в 54-летнем возрасте после того, как ее сын порекомендовал ей зарегистрироваться на платформе эротического контента. Об этом пишет Daily Star.

«Когда я была в несчастливом браке, я выглядела на 20 лет старше. Вот что может сделать стресс. (...) Осенью после моего развода в 2016 году фотограф пригласил меня на съемку. Я открыла в себе любовь к позированию в обнаженном видео, и это дало мне новую жизнь», — поделилась она.

По словам женщины, зарегистрироваться на OnlyFans ей предложил сын, который обратил внимание на ее страсть к эротическим фотосессиям. Многодетная мать уверяет, что ребенок назвал сайт не только площадкой для создания эротического контента, но и способом повысить уверенность в себе.

Женщина добавила, что долгие годы была сосредоточена на том, чтобы быть идеальной женой и матерью, из-за чего утратила свою привлекательность. Теперь же она надеется вдохновить своим контентом других матерей, которые думают, что потеряли свое обаяние.

Ранее модель OnlyFans Ребекка Гудвин заявила, что смогла заработать миллионы долларов благодаря комментариям ненавистников. По словам женщины, тролли писали множество негативных комментариев на ее странице в TikTok, в результате чего алгоритмы платформы, отреагировав на активность пользователей, начали продвигать ее профиль.