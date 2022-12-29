Российский беспилотник заснял попытку ВСУ его сбить

«Военкоры русской весны»: российский БПЛА «Орлан» заснял попытку ВСУ сбить его

Российский многофункциональный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орлан» заснял работу украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) по его позициям. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Авторы поста предположили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели огонь из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» по российскому разведывательному дрону, однако не смогли сбить его. На опубликованных кадрах можно заметить инверсионный след от ракеты.

Уточняется, что это уже не первый раз, когда российскому беспилотнику удается заснять попытки противника сбить его.

Ранее появилось видео, на кадрах которого российский беспилотник-камикадзе «Ланцет» уничтожил танк ВСУ с экипажем.

