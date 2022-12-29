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11:09, 29 декабря 2022Россия

Россиянин случайно чуть не убил женщину с ребенком выхлопными газами

Житель Томска случайно чуть не убил женщину с ребенком выхлопными газами атомобиля

Фото: Franziska Kraufmann / dpa / Globallookpress.com

В Томской области 62-летний мужчина случайно чуть не убил женщину и ее малолетнего сына выхлопными газами автомобиля. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Сам инцидент произошел в мае в Томске. По данным следователей, обвиняемый вечером припарковал свою машину в расположенном на цокольном этаже многоэтажного жилого дома гараже, но не убедился, что выключил двигатель.

В результате выхлопные газы от автомобиля через вентиляцию попали в помещение квартиры на первом этаже.

«Проживающая в указанной квартире женщина с малолетним ребенком получили острое отравление угарным газом тяжелой степени, что относится к категории тяжкого вреда здоровью», — говорится в заявлении СК.

Было возбуждено уголовное дело, которое после проведения расследования направили для рассмотрения мировому судье судебного участка № 6 Ленинского судебного района Томска.

Ранее в декабре в Красноярском крае в двух происшествиях с отравлением угарным газом пострадали пятеро детей. Предварительно сообщалось, что ЧП произошло из-за неисправности печного оборудования.

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Евгения Куликова
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