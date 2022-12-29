Подсчитано число отжиманий Кадырова в конце его пресс-конференции

Глава Чечни Кадыров отжался 35 раз в студии после своей пресс-конференции

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил отжаться в студии после окончания своей пресс-конференции, трансляцию которой вел Rutube-канал RT.

Во время пресс-конференции главу республики спросили о состоянии здоровья. Кадыров заверил, что абсолютно здоров и проводит ежедневные тренировки.

После окончания прямой линии политик в центре студии начал отжиматься от пола. По подсчетам агентства РИА Новости, всего он отжался 35 раз. «Ахмат сила!» — сказал Кадыров после этого.

В декабре 16-летний сын главы Чечни Эли Кадыров одержал свою первую победу в смешанных единоборствах (ММА). Его соперником стал 17-летний Ислам Акбаров, для которого поединок тоже оказался дебютным. Рефери остановил бой на третьей минуте, Кадыров одержал победу техническим нокаутом.