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20:59, 29 декабря 2022Россия

Подсчитано число отжиманий Кадырова в конце его пресс-конференции

Глава Чечни Кадыров отжался 35 раз в студии после своей пресс-конференции
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил отжаться в студии после окончания своей пресс-конференции, трансляцию которой вел Rutube-канал RT.

Во время пресс-конференции главу республики спросили о состоянии здоровья. Кадыров заверил, что абсолютно здоров и проводит ежедневные тренировки.

После окончания прямой линии политик в центре студии начал отжиматься от пола. По подсчетам агентства РИА Новости, всего он отжался 35 раз. «Ахмат сила!» — сказал Кадыров после этого.

В декабре 16-летний сын главы Чечни Эли Кадыров одержал свою первую победу в смешанных единоборствах (ММА). Его соперником стал 17-летний Ислам Акбаров, для которого поединок тоже оказался дебютным. Рефери остановил бой на третьей минуте, Кадыров одержал победу техническим нокаутом.

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Никита Абрамов
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