В мире стали пить больше пива

Kirin: объем потребления пива в мире вырос в 2021 году на четыре процента

Объем потребления пива в мире вырос в 2021 году на четыре процента, с 177,4 до 185,6 миллиона килолитров. О том, что в мире стали пить больше этого алкогольного напитка, пишет ТАСС со ссылкой на исследование японского производителя пива Kirin.

Азиатский регион лидирует по уровню потребления 14-й год подряд, на его жителей в 2021 году пришлось около 31,4 процента всего выпитого в мире пива. На первом месте по потреблению оказался Китай с 38 миллионами килолитров, за ним идет США (24,1 миллиона килолитров), Бразилия (14,5 миллиона) и Россия (8,9 миллиона).

По объему на душу населения с большим отрывом лидирует Чехия, где на одного жителя в среднем пришлось 184,1 литра выпитого пива. Второе место заняла Австрия (98,7 литра), далее идет Литва (96,3 литра). Среднестатистический россиянин в прошлом году выпил 61,3 литра пива (29 место в рейтинге).

Ранее сообщалось, что Минэкономики и Минфин России обсуждают идею повышения ввозных пошлин на пиво из недружественных стран. Великобритания, США и Канада уже прекратили поставки пива в Россию. Однако некоторые компании из Чехии, Германии и Бельгии продолжают отгрузки слабоалкогольной продукции.