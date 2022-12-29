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08:54, 29 декабря 2022Силовые структуры

В семи городах прошли обыски по делу Ильи Пономарева о дискредитации армии

Силовики провели обыски у администраторов Telegram-каналов по делу о дискредитации армии

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В семи российских городах прошли обыски по делу о дискредитации армии экс-депутата Госдумы Илья Пономарева (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов). Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, обыски в рамках уголовного дела по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») прошли у администраторов Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы.

По данным Telegram-канала 112, задержанные сторонники Пономарева, принимали негласное участие в так называемом «Съезде народных депутатов», который в ноябре прошёл в Польше. Помимо фейков о российской армии, задержанных проверят на причастность к работе на СБУ.

8 октября полиция объявила Пономарева в розыск. По данным следствия, бывший депутат производил «из-за рубежа деструктивную деятельность против РФ в мессенджерах и соцсетях». Он был заочно арестован в рамках дела по статье о фейках против российской армии.

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Владимир Седов
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