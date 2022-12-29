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13:01, 29 декабря 2022Россия

Кремль назвал оперативной реакцию на проблемы в ходе частичной мобилизации

Песков назвал оперативной реакцию на проблемы в ходе частичной мобилизации в России
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Реакция на проблемы в ходе частичной мобилизации в России была достаточно оперативной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Масштаб стоящих задач был достаточно велик, подчеркнул пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос об оценке Кремлем решения проблем во время частичной мобилизации.

Вместе с тем по деталям данного процесса Песков переадресовал вопрос в Министерство обороны страны.

Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что большую часть проблем, возникших при проведении частичной мобилизации, удалось решить оперативно. «Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать», — рассказал министр на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении и выполнении всех поставленных задач.

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Сергей Истомин
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