Российский военный рассказал об «артиллерийских дуэлях» в районе Торского в ДНР

Российский военный рассказал о попытках ВСУ прорваться в районе Торского в ДНР

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) ведут оборонительные действия в районе населенного пункта Торское в Донецкой народной республике (ДНР), предотвращая прорывы со стороны противника, пишет РИА Новости.

Как рассказал командир с позывным «Ювелир», военные находятся на самом переднем крае обороны Вооруженных сил России (ВС РФ). «Прямо и по флангам — противник, впереди — населенный пункт Торское. Наша задача — не допустить противника со стороны этого населенного пункта», — подчеркнул он.

Российские военнослужащие постоянно ведут наблюдение за противником, который расположился в оврагах. Когда украинские военные появляются и пытаются прорваться, ВС РФ их обстреливают. «Артиллерийские дуэли и минометные дуэли бывают по несколько раз на дню, и периодически работает танк», — подчеркнул источник. Позиции обстреливают в среднем три раза в день.

Ранее российские войска нанесли поражение подразделениям 11-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся в ДНР.