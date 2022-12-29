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04:26, 29 декабря 2022Россия

Российский военный рассказал об «артиллерийских дуэлях» в районе Торского в ДНР

Российский военный рассказал о попытках ВСУ прорваться в районе Торского в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) ведут оборонительные действия в районе населенного пункта Торское в Донецкой народной республике (ДНР), предотвращая прорывы со стороны противника, пишет РИА Новости.

Как рассказал командир с позывным «Ювелир», военные находятся на самом переднем крае обороны Вооруженных сил России (ВС РФ). «Прямо и по флангам — противник, впереди — населенный пункт Торское. Наша задача — не допустить противника со стороны этого населенного пункта», — подчеркнул он.

Российские военнослужащие постоянно ведут наблюдение за противником, который расположился в оврагах. Когда украинские военные появляются и пытаются прорваться, ВС РФ их обстреливают. «Артиллерийские дуэли и минометные дуэли бывают по несколько раз на дню, и периодически работает танк», — подчеркнул источник. Позиции обстреливают в среднем три раза в день.

Ранее российские войска нанесли поражение подразделениям 11-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся в ДНР.

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Марина Совина
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