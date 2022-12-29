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17:31, 29 декабря 2022Интернет и СМИ

В России заблокируют сайты с инструкциями по изготовлению боеприпасов

Путин подписал закон о блокировке сайтов с информацией по изготовлении боеприпасов

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает распространение в интернете информации о способах незаконного изготовления боеприпасов и предусматривает блокировку интернет-ресурсов, содержащих такую информацию. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, к запрещенной информации относятся сведения о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию. Сайты, содержащие эти сведения, будут внесены в единый реестр запрещенной информации, что предусматривает их блокировку без решения суда

Соответствующие поправки на запрет распространения информации о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов также вносятся в закон о СМИ.

Исключение составляет информация о способах и методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что правом принятия решения о блокировке ресурсов наделяются МВД, ФСБ, Росгвардия и Роскомнадзор, передает «Российская газета». Также, по его словам, за нарушения предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей.

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Денис Савосин
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