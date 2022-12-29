В Кремле рассказали о теме ближайшего разговора Путина и Си Цзиньпина

Песков: Путин и Си Цзиньпин 30 декабря обменяются мнениями по разным проблемам

Президент России Владимир Путин 30 декабря пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином, они будут обсуждать ряд проблем «и ближе к России, и ближе к Китаю», рассказал пресс-сектерарь российского политика Дмитрий Песков. Цитату приводит ТАСС.

«В первую очередь, речь пойдет о двусторонних российско-китайских отношениях, вы знаете, что стремительный рост объема товарооборота происходит. Конечно, очень важным будет обмен мнениями по наиболее острым региональным проблемам», — подчеркнули в Кремле. Песков добавил, что ближайший разговор политиков пройдет «в духе настоящего стратегического партнерства».

Ранее Путин также передал Си послание, которое касалось стратегического партнерства России и Китая, а также международной обстановки. Песков, комментируя письмо, не уточнил, какие именно аспекты международных отношений обсуждались в нем.