Стало известно о желании клуба из Лиги чемпионов подписать контракт с Роналду

Журналист Аль-Кааби рассказал, что Роналду получил предложение от клуба из Лиги чемпионов

Европейский клуб, выступающий в Лиге чемпионов, выразил желание подписать контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду. Об этом стало известно катарскому журналисту Мохаммеду Аль-Кааби.

Журналист не стал называть клуб, от которого форвард получил предложение. Однако он отметил, что после этого агент 37-летнего футболиста Хорхе Мендеш прекратил переговоры с саудовским клубом «Аль-Наср».

5 декабря появилась информация, что Роналду пополнит состав «Аль-Насра» в январе 2023 года. В клубе нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон. Сообщалось, что первые два с половиной года Роналду проведет в качестве игрока, а затем станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки на проведение чемпионата мира-2030.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному согласию сторон. Перед этим футболист обвинил МЮ в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

