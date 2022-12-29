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19:26, 29 декабря 2022Экономика

Банкам из недружественных стран разрешили выводить рубли из России

Центробанк разрешил банкам из недружественных стран выводить рубли из России

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Центробанк разрешил банкам из недружественных стран выводить в другие государства средства в рублях с корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях. Об этом регулятор сообщил в своем Telegram-канале.

Решение принято с целью обеспечить возможность совершать рублевые переводы за рубежом. «В условиях санкционного давления такой канал платежей будет содействовать повышению устойчивости международной расчетной инфраструктуры», — добавили в ЦБ.

В конце декабря стало известно, что Банк России попробует использовать для международных расчетов криптовалюту — тестирование проведут совместно с заинтересованными участниками рынка в рамках экспериментального правового режима. Первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова напомнила, что ЦБ все еще не одобряет идею использования криптовалюты в качестве платежного средства внутри страны.

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Софья Ермакова
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