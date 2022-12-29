Саммит НАТО сочли непростым временем для Вильнюса

Delfi: жителям Вильнюса рекомендовали покинуть город на время проведения саммита НАТО

Жителям Вильнюса рекомендовали покинуть город на время проведения саммита НАТО. Об этом сообщает Delfi.

Городские власти считают, что в эти дни движение в центре Вильнюса и на основных его улицах будет парализовано. Саммит назвали «непростым временем» для города.

От поездок в Вильнюс призвали воздержаться и жителей других литовских городов. Власти заявляют, что в аэропорту может не хватить места для самолетов, а в гостиницах не будет свободных мест. Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна гордится предоставленной возможностью провести предстоящий саммит, который, по его словам, станет «праздником победы». Он призвал партнеров по НАТО не только продолжать оказывать помощь Украине, но и увеличивать ее. Президент Литвы Гитанас Науседа написал, что также рад решению альянса и отметил, что проведение саммита в Вильнюсе подчеркнет важность обеспечения безопасности стран Балтии и на Востоке Европы силами НАТО.