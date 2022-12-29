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11:57, 29 декабря 2022Силовые структуры

ФСБ показала на видео передававшего данные о ВС России украинского агента

Задержанный агент СБУ на видео рассказал ФСБ, как передавал данные о российских колоннах

ФСБ показала на видео украинского агента, задержанного за передачу данных о дислокации и маршрутах российских войск Службе безопасности Украины (СБУ). Ролик в четверг, 29 декабря, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как задержанного выводят из камеры следственного изолятора и заводят в кабинет. Там мужчина, лицо которого скрыто, рассказывает, как был завербован сотрудниками СБУ, некоторых из них он ранее знал лично. Агент признался, что СБУ интересовалось местами передвижения российских военных колонн для дальнейшего нанесения артиллерийских ударов. В частности он рассказал о колонне из 62 машин, проходивших через населенный пункт Олешки.

29 декабря сообщалось, что в Херсонской области ФСБ задержала украинского агента, передававшего Службе безопасности Украины данные о дислокации и маршрутах Вооруженных сил России.

Владимир Седов
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