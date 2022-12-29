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18:52, 29 декабря 2022Ценности

Блогерша отказалась принимать душ каждый день и была обругана в сети

TikTok-блогерша Эллисон из США отказалась принимать душ каждый день и была обругана в сети

Кадр: @ABMCCARTHY5757 / TikTok

Блогерша Эллисон с никнеймом @abmccarthy575 из Бостона, США, отказалась принимать душ каждый день и была обругана в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что не желает слишком часто прибегать к водным процедурам, поскольку не хочет мочить волосы. По словам юзерши, окружающие ее девушки удаляют загрязнения с тела каждый день, однако она не намерена следовать их примеру. «Я уже пять дней не принимала душ. Это отвратительно или нет?» — поинтересовалась 27-летняя американка.

Зрители высказали свое мнение о заявлении девушки в комментариях. «Я и суток не могу прожить без душа. Отказываюсь верить, что это реально», «Подруга, ты слышала про шапочки для душа?», «У нее нет никаких оправданий тому, чтобы не принимать душ. Она следит за кожей, ходит в спортзал и работает медсестрой», — написали они. В свою очередь блогерша парировала: «Я не пахну, и мне не нужно мыть голову, так зачем мне принимать душ?» Впоследствии она призналась, что старается мыть тело три раза в неделю после тренировок.

В октябре блогерша с никнеймом @cherries_87 поделилась опытом после того, как стала мыть голову один раз в месяц.

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Алина Гостева
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