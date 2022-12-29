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08:25, 29 декабря 2022Россия

В Госдуме назвали 2023 год решающим по спасению Украины

Депутат Госдумы Шеремет: 2023 год станет решающим по спасению Украины от националистов
Михаил Шеремет

Михаил Шеремет. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что 2023 год станет решающим в конфликте с Россией. По его мнению, в следующем году решится, будет ли Украина спасена от власти националистов.

«Зеленский прав в одном: следующий 2023 год действительно станет решающим по освобождению и спасению Украины от власти националистов, превративших некогда цветущую страну в руину», — заявил он.

Политик считает, что перспективы Зеленского в наступающем году окажутся плачевными, в то время как Россию ждет рост и становление в качестве супердержавы, а также укрепление ее позиций на мировой арене. Он подчеркнул, что страна показала свою способность в одиночку успешно противостоять Западу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, иллюзорна, а Киев очевидно не готов к диалогу.

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Марина Совина
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