Депутат Госдумы Шеремет: 2023 год станет решающим по спасению Украины от националистов

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что 2023 год станет решающим в конфликте с Россией. По его мнению, в следующем году решится, будет ли Украина спасена от власти националистов.

«Зеленский прав в одном: следующий 2023 год действительно станет решающим по освобождению и спасению Украины от власти националистов, превративших некогда цветущую страну в руину», — заявил он.

Политик считает, что перспективы Зеленского в наступающем году окажутся плачевными, в то время как Россию ждет рост и становление в качестве супердержавы, а также укрепление ее позиций на мировой арене. Он подчеркнул, что страна показала свою способность в одиночку успешно противостоять Западу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, иллюзорна, а Киев очевидно не готов к диалогу.