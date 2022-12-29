Россия запретит вывоз спирта за пределы страны без лицензии

Путин подписал закон о возвращении лицензий на вывоз спирта за пределы ЕАЭС с 1 марта

Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении лицензирования спирта при вывозе его за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вступает в силу 1 марта 2023 года.

Таким образом, отменяется норма, освобождающая такие перевозки от лицензирования для перевозчиков из стран, не входящих в ЕАЭС. Ее ввели во время пандемии COVID-19 ради помощи странам, у которых не хватает сырья для производства спиртосодержащих дезинфицирующих и лекарственных препаратов.

В настоящее время отсутствие лицензирования создает неравные условия для перевозчиков из стран ЕАЭС, в том числе российских, поэтому преференции отменяются.

Также поправки в закон о регулировании производства и оборота спирта вводят особые условия для ввоза и оборота алкогольной продукции на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

Организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в ДНР или ЛНР до 30 сентября 2022 года, могут ввозить в Россию алкогольную продукцию, произведенную за ее пределами, без нанесения федеральных специальных марок, если имеют лицензии на соответствующую деятельность, выданные уполномоченными органами республик.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, ослабляющий требования для производства спирта из опилок, используемого для нужд обороны. Документ разрешает предприятиям работать с квартальной загрузкой менее 70 процентов, если у них не хватает заказов.